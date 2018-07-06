Владелец «Лады» отсудил у АвтоВАЗа тройную стоимость заржавевшей машины

Пензенский облсуд подтвердил решение о взыскании в пользу местного автовладельца с АвтоВАЗа более 900 тыс. рублей за автомобиль Lada Granta , проржавевший во время гарантийного срока, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда Пензы.

Как передает РИА «Новости», в 2014 году истец купил в местном автосалоне новый автомобиль Lada Granta, на которую производитель установил гарантийный срок в 36 месяцев или 100 тыс. километров пробега.

Летом 2016 года на пороге машины начала отслаиваться краска, что официальный дилер признал гарантийным дефектом и устранил его, но в апреле 2017 года в том же месте проявилась ржавчина. Тогда владелец автомобиля потребовал от производителя вернуть ему деньги за машину, но получил отказ и обратился в суд.

Районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с производителя 927,6 тыс. рублей. В эту сумму кроме стоимости автомобиля по состоянию на 2014 год вошла разница с ценой такой же машины на тот момент, а также неустойка, штраф и судебные расходы.

Таким образом, как отметили в Октябрьском райсуде Пензы, общая сумма удовлетворенных требований превысила стоимость приобретенного автомобиля втрое (автомобиль обошелся истцу в 274,4 тыс. рублей).

Ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения, а решение — без изменения. В связи с этим решение о взыскании компенсации с АвтоВАЗа в пользу жителя Пензы вступило в законную силу.