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Владелец «Лады» отсудил у АвтоВАЗа тройную стоимость заржавевшей машины
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Владелец «Лады» отсудил у АвтоВАЗа тройную стоимость заржавевшей машины 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пензенский облсуд подтвердил решение о взыскании в пользу местного автовладельца с АвтоВАЗа более 900 тыс. рублей за автомобиль Lada Granta, проржавевший во время гарантийного срока, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда Пензы.
Как передает РИА «Новости», в 2014 году истец купил в местном автосалоне новый автомобиль Lada Granta, на которую производитель установил гарантийный срок в 36 месяцев или 100 тыс. километров пробега.
Летом 2016 года на пороге машины начала отслаиваться краска, что официальный дилер признал гарантийным дефектом и устранил его, но в апреле 2017 года в том же месте проявилась ржавчина. Тогда владелец автомобиля потребовал от производителя вернуть ему деньги за машину, но получил отказ и обратился в суд.
Районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с производителя 927,6 тыс. рублей. В эту сумму кроме стоимости автомобиля по состоянию на 2014 год вошла разница с ценой такой же машины на тот момент, а также неустойка, штраф и судебные расходы.
Таким образом, как отметили в Октябрьском райсуде Пензы, общая сумма удовлетворенных требований превысила стоимость приобретенного автомобиля втрое (автомобиль обошелся истцу в 274,4 тыс. рублей).
Ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения, а решение — без изменения. В связи с этим решение о взыскании компенсации с АвтоВАЗа в пользу жителя Пензы вступило в законную силу.
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