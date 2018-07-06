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Американка выстрелила в лицо угонщику на глазах у своих детей
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Американка выстрелила в лицо угонщику на глазах у своих детей 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: За рулем
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жительница Далласа в Техасе выстрелила в голову человеку, пытавшемуся угнать ее автомобиль с детьми в салоне, сообщает Fox 4.
Инцидент произошел вечером в четверг на одной из городских заправочных станций. Как рассказала женщина, она увидела угонщика, который забрался в ее машину, где сидели два ее сына двух и четырех лет, и успела запрыгнуть в салон. На требование остановить автомобиль и выйти мужчина не отреагировал.
"Я дотянулась до бардачка, достала пистолет и затем выстрелила в него", — приводит ее слова Fox 4. Пуля попала преступнику в лицо.
Угонщик, которого полиция позднее опознала как 36-летнего Рики Райта, съехал с дороги и врезался в ограждение. Его в бессознательном состоянии доставили в больницу. Женщине никаких обвинений пока не предъявили, уточнили в правоохранительных органах.
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