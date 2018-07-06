Американка выстрелила в лицо угонщику на глазах у своих детей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости . Жительница Далласа в Техасе выстрелила в голову человеку, пытавшемуся угнать ее автомобиль с детьми в салоне, сообщает Fox 4.

Инцидент произошел вечером в четверг на одной из городских заправочных станций. Как рассказала женщина, она увидела угонщика, который забрался в ее машину, где сидели два ее сына двух и четырех лет, и успела запрыгнуть в салон. На требование остановить автомобиль и выйти мужчина не отреагировал.

"Я дотянулась до бардачка, достала пистолет и затем выстрелила в него", — приводит ее слова Fox 4. Пуля попала преступнику в лицо.