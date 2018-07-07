Момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео

В Сети появилась видеозапись ДТП под Краснодаром, унесшего жизни девяти человек. Кадры с регистратора опубликованы во «ВКонтакте».

На записи видно, как одна из машин выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло мощное столкновение.