Момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео 

В Сети появилась видеозапись ДТП под Краснодаром, унесшего жизни девяти человек. Кадры с регистратора опубликованы во «ВКонтакте».
На записи видно, как одна из машин выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло мощное столкновение.
Страшная авария случилась на Кубани накануне. По данным полиции, трагедия произошла по вине водителя ВАЗ-2115, который врезался на встречке в Lada Priora. В результате погибли девять человек, в том числе ребенок. Также пострадала 19-летняя девушка, которая сейчас находится в реанимации. Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося.