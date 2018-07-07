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Момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео
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Момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео 

Пятый канал 7 июля 2018
Фото: Пятый канал
В Сети появилась видеозапись ДТП под Краснодаром, унесшего жизни девяти человек. Кадры с регистратора опубликованы во «ВКонтакте».
На записи видно, как одна из машин выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло мощное столкновение.
Страшная авария случилась на Кубани накануне. По данным полиции, трагедия произошла по вине водителя ВАЗ-2115, который врезался на встречке в Lada Priora. В результате погибли девять человек, в том числе ребенок. Также пострадала 19-летняя девушка, которая сейчас находится в реанимации. Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося.
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