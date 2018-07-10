В ДТП в Краснодарском крае погибли девять человек

Страшное ДТП в Краснодарском крае унесло жизни сразу девяти человек. Авария произошла вечером в понедельник, 9 июля. В Белореченском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другим авто. Момент попал на запись видеорегистратора. Удар был такой силы, что обе машины восстановлению не подлежат. В каждом из автомобилей было по пять человек. В том числе ребенок. Выжить удалось лишь 19-летней девушке. Ее доставили в реанимацию.