Ещё
В ДТП в Краснодарском крае погибли девять человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП в Краснодарском крае погибли девять человек 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Страшное ДТП в Краснодарском крае унесло жизни сразу девяти человек. Авария произошла вечером в понедельник, 9 июля. В Белореченском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другим авто. Момент попал на запись видеорегистратора. Удар был такой силы, что обе машины восстановлению не подлежат. В каждом из автомобилей было по пять человек. В том числе ребенок. Выжить удалось лишь 19-летней девушке. Ее доставили в реанимацию.
Пятый канал: последние новости
Страшное смертельное ДТП в Сочи попало на видео Пострадавшие в ДТП россияне вылетели из Турции на родину Пассажирский автобус попал в ДТП на МКАД — кадры с места
Комментарии  Ещё 73 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение