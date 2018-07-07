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В горах Непала произошла трагедия
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В Непале при падении грузовика с горной дороги погибли 20 человек 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Виктория Круглик
В Непале грузовик с рабочими свалился с горной дороги в 50 метровую пропасть, в результате аварии погибли 20 человек. Об этом сообщает Himalayan Times.
По данным издания, при аварии также пострадали 12 человек.
Как отмечается, трое пострадавших были госпитализированы с места происшествия с помощью вертолета.
По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением.
Ранее сообщалось, что в Гватемале с обрыва сорвался автобус, перевозивший студентов.
Как отмечалось, в результате аварии погибли восемь человек.
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