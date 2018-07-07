В горах Непала произошла трагедия

В Непале грузовик с рабочими свалился с горной дороги в 50 метровую пропасть, в результате аварии погибли 20 человек. Об этом сообщает Himalayan Times.
По данным издания, при аварии также пострадали 12 человек.
Как отмечается, трое пострадавших были госпитализированы с места происшествия с помощью вертолета.
По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением.
Ранее сообщалось, что в Гватемале с обрыва сорвался автобус, перевозивший студентов.
Как отмечалось, в результате аварии погибли восемь человек.