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Авария категории «ААА»: более нелепое ДТП трудно представить
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Авария категории «ААА»: более нелепое ДТП трудно представить 

Авторамблер 6 июля 2018
Фото: Авторамблер
Ну это правда видео из серии «ААА».
Действие происходит в России на многополосном шоссе. Судя по началу ролика, девушка за рулем иномарки врезалась в автора, после чего тот остановился в крайней левой полосе, а сама виновница аварии, недолго думая, встала прямо посреди дороги, после чего неспешно зашагала разбираться к потерпевшему.
Но она не успела дойти до юноши, как в ее «припаркованный» в средней полосе авто врезался мотоциклист. «Да это просто праздник идиотизма», подумаете вы и будете правы. Во-первых, всем участникам ДТП следовало бы встать на обочине или, как минимум, не перекрывать обе полосы. Во-вторых, мотоциклист вообще не контролировал обстановку: его скорость была небольшой и он мог легко избежать столкновения, но почему-то не сделал этого.
Реакция девушки и парня бесценна. А байкеру желаем выздоровления — он самый беззащитный в этой истории.
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