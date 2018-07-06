Авария категории «ААА»: более нелепое ДТП трудно представить

Ну это правда видео из серии «ААА».

Действие происходит в России на многополосном шоссе. Судя по началу ролика, девушка за рулем иномарки врезалась в автора, после чего тот остановился в крайней левой полосе, а сама виновница аварии, недолго думая, встала прямо посреди дороги, после чего неспешно зашагала разбираться к потерпевшему.

Но она не успела дойти до юноши, как в ее «припаркованный» в средней полосе авто врезался мотоциклист. «Да это просто праздник идиотизма», подумаете вы и будете правы. Во-первых, всем участникам ДТП следовало бы встать на обочине или, как минимум, не перекрывать обе полосы. Во-вторых, мотоциклист вообще не контролировал обстановку: его скорость была небольшой и он мог легко избежать столкновения, но почему-то не сделал этого.

Реакция девушки и парня бесценна. А байкеру желаем выздоровления — он самый беззащитный в этой истории.