Виновнику ДТП с семью жертвами удалось избежать максимального наказания

В Калининградской области вынесен обвинительный приговор в отношении 35-летнего водителя внедорожника Mercedes, по вине которого погибли шесть пассажиров и шофер маршрутного такси.

«В ходе предварительного следствия и в суде мужчина в полном объеме признал вину. Приговором Гвадейского районного суда ему назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима », — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Дорожная трагедия произошла в сентябре 2017 года на федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поселка Солдатово. По данным следствия, житель Калининграда, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате водитель маршрутки и шесть пассажиров погибли на месте, еще семь пассажиров микроавтобуса получили серьезные травмы.

Мужчине грозило до 7 лет лишения свободы. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение потерпевшим причиненного ущерба, активное способствование расследованию преступления, оказание помощи пострадавшим.