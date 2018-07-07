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Смертельное ДТП под Краснодаром попало на видео
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Смертельное ДТП под Краснодаром попало на видео 

Lenta.ru 7 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В сети появилось видео ДТП под Краснодаром, в котором погибли девять человек. Кадры опубликованы в сообществе «Белореченск» в соцсети «ВКонтакте».
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего за одним из участников аварии. Видно, как ВАЗ-21015 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лада Приора».
6 июля сообщалось, что в результате аварии Белореченском районе Краснодарского края вблизи населенного пункта Гливенко погибли девять человек, в том числе ребенок. Еще один человек пострадал, его отправили в больницу.
Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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