Восемь взрослых и ребенок погибли в ДТП в Краснодарском крае

Девять человек, в том числе ребенок лет 8-12, погибли в результате столкновения двух легковых машин возле хутора Гливенко в Белореченском районе Краснодарского края.

Как стало известно Пятому каналу, восемь человек скончались на месте, еще один — по пути в больницу. В аварии выжила девушка примерно 18-19 лет, она находится в ЦРБ Белореченска в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких.

По данным ТАСС, ДТП произошло из-за того, что один из автомобилей выехал на встречку в затяжном повороте. Известно также, что одна из машин была из Ставрополья, вторая — из Адыгеи.

Выяснением личностей погибших и пострадавшей и расследованием происшествия сейчас занимается полиция.