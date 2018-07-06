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Восемь взрослых и ребенок погибли в ДТП в Краснодарском крае
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Восемь взрослых и ребенок погибли в ДТП в Краснодарском крае 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Девять человек, в том числе ребенок лет 8-12, погибли в результате столкновения двух легковых машин возле хутора Гливенко в Белореченском районе Краснодарского края.
Как стало известно Пятому каналу, восемь человек скончались на месте, еще один — по пути в больницу. В аварии выжила девушка примерно 18-19 лет, она находится в ЦРБ Белореченска в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких.
По данным ТАСС, ДТП произошло из-за того, что один из автомобилей выехал на встречку в затяжном повороте. Известно также, что одна из машин была из Ставрополья, вторая — из Адыгеи.
Выяснением личностей погибших и пострадавшей и расследованием происшествия сейчас занимается полиция.
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