Тело погибшего при пожаре обнаружено в квартире на юге Москвы

Пожарные обнаружили труп после ликвидации возгорания в квартире на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«В квартире на 16 этаже дома по адресу: Гурьевский проезд, д. 27, корп. 2 произошел пожар площадью 25 кв. м. В настоящее время горение потушено. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире труп человека», — рассказал собеседник агентства.

Пожарные также спасли из квартиры двух человек. По информации источника Агентства «Москва», в квартире горела мебель и личные вещи.