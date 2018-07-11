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Тело погибшего при пожаре обнаружено в квартире на юге Москвы
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Тело погибшего при пожаре обнаружено в квартире на юге Москвы 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пожарные обнаружили труп после ликвидации возгорания в квартире на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«В квартире на 16 этаже дома по адресу: Гурьевский проезд, д. 27, корп. 2 произошел пожар площадью 25 кв. м. В настоящее время горение потушено. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире труп человека», — рассказал собеседник агентства.
Пожарные также спасли из квартиры двух человек. По информации источника Агентства «Москва», в квартире горела мебель и личные вещи.
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