Появилось видео с места ДТП под Краснодаром, в котором погибло 9 человек

В соцсетях появилось видео с места ДТП в Белореченском районе Краснодарского края, в котором 6 июля погибло девять человек.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на 22-м километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский около населенного пункта Гливенко, которое входит в состав Рязанского сельского поселения. Причиной ДТП стал выезд одной из машин на полосу встречного движения на затяжном повороте, рассказал информагентству глава поселения Николай Чернов . В результате столкновения погибло девять человек, в числе которых есть ребенок.

Выжить, по словам Чернова, удалось только одной из пассажирок — 19-леней девушке, сейчас она находится в реанимации.

По данным властей, один из автомобилей был с номерами Ставропольского края, а другой — Адыгеи.