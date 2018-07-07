Ещё
Появилось видео с места ДТП под Краснодаром, в котором погибло 9 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео с места ДТП под Краснодаром, в котором погибло 9 человек 

АиФ — Юг 7 июля 2018
Фото: АиФ – Юг
В соцсетях появилось видео с места ДТП в Белореченском районе Краснодарского края, в котором 6 июля погибло девять человек.
Как сообщает ТАСС, авария произошла на 22-м километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский около населенного пункта Гливенко, которое входит в состав Рязанского сельского поселения. Причиной ДТП стал выезд одной из машин на полосу встречного движения на затяжном повороте, рассказал информагентству глава поселения Николай Чернов. В результате столкновения погибло девять человек, в числе которых есть ребенок.
Выжить, по словам Чернова, удалось только одной из пассажирок — 19-леней девушке, сейчас она находится в реанимации.
По данным властей, один из автомобилей был с номерами Ставропольского края, а другой — Адыгеи.
АиФ — Юг: последние новости
В Новороссийске на улице Магистральной перевернулся контейнеровоз В Ростовской области поезд Архангельск-Новороссийск столкнулся с грузовиком В Брюховецком районе во время стихии во дворе своего дома погиб пенсионер
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение