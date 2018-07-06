В Краснодарском крае в ДТП погибли девять человек

В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли девять человек, в том числе ребёнок. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает ТАСС

Авария произошла вблизи населённого пункта Гливенко. По информации агентства, на дороге столкнулись два легковых автомобиля.

"В результате столкновения двух машин погибли девять человек, включая ребёнка", — цитирует ТАСС сотрудника экстренных служб региона. Ещё один человек пострадал, он госпитализирован.