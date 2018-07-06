Ещё
В Краснодарском крае в ДТП погибли девять человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодарском крае в ДТП погибли девять человек 

Клопс.Ru 6 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли девять человек, в том числе ребёнок. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает ТАСС.
Авария произошла вблизи населённого пункта Гливенко. По информации агентства, на дороге столкнулись два легковых автомобиля.
"В результате столкновения двух машин погибли девять человек, включая ребёнка", — цитирует ТАСС сотрудника экстренных служб региона. Ещё один человек пострадал, он госпитализирован.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Клопс.Ru: последние новости
В Калининграде на Велосипедной дороге спасли упавшую в колодец собаку В аварии под Краснознаменском пострадали три человека, один из них в реанимации В Краснодарском крае в ДТП погибли девять человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение