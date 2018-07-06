Приморцы обратились к кондуктору в автобусе, но не ожидали такой реакции от нее

В Приморье кондуктор автобуса набросилась на пассажиров после невинной просьбы, сообщает PRIMPRESS.

Все произошло в маршрутном автобусе № 5 в городе Находка. Транспорт ехал слишком быстро и совершал опасные маневры. Перепуганные пассажиры решили обратиться к кондуктору с просьбой как-то повлиять на водителя. Реакция женщины была совершенно неожиданной.

«Попросили сказать водителю, чтобы тот ехал аккуратней и не гнал так сильно. А она в ответ начала материться и орать как не нормальная», — рассказали очевидцы.

Реакция кондуктора видна в ролике, опубликованном в соцсети. Женщина кричит «Отстаньте от меня» и призывает пассажиров «посмотреть на себя».

Впрочем, интернет-пользователей такое поведение кондуктора не удивило.

«А что вы хотите? Как бы грубо это ни звучало, но культурные и воспитанные люди в автобусах и на базарах не работают. Сколько помню, всегда у этих теток лицо, как будто она одолжение делает тебе, что дала зайти в автобус», — комментируют видео подписчики.