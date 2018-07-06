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Приморцы обратились к кондуктору в автобусе, но не ожидали такой реакции от нее
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Приморцы обратились к кондуктору в автобусе, но не ожидали такой реакции от нее 

Primpress 6 июля 2018
Фото: Primpress
В Приморье кондуктор автобуса набросилась на пассажиров после невинной просьбы, сообщает PRIMPRESS.
Все произошло в маршрутном автобусе № 5 в городе Находка. Транспорт ехал слишком быстро и совершал опасные маневры. Перепуганные пассажиры решили обратиться к кондуктору с просьбой как-то повлиять на водителя. Реакция женщины была совершенно неожиданной.
«Попросили сказать водителю, чтобы тот ехал аккуратней и не гнал так сильно. А она в ответ начала материться и орать как не нормальная», — рассказали очевидцы.
Реакция кондуктора видна в ролике, опубликованном в соцсети. Женщина кричит «Отстаньте от меня» и призывает пассажиров «посмотреть на себя».
Впрочем, интернет-пользователей такое поведение кондуктора не удивило.
«А что вы хотите? Как бы грубо это ни звучало, но культурные и воспитанные люди в автобусах и на базарах не работают. Сколько помню, всегда у этих теток лицо, как будто она одолжение делает тебе, что дала зайти в автобус», — комментируют видео подписчики.
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