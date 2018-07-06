Крупные ДТП в России в 2017-2018 годах

2018

6 июля в Белореченском районе Краснодарского края при столкновении двух легковых автомобилей девять человек, в том числе ребенок, погибли и еще один пострадал.

13 апреля на 110-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo . В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали.

27 февраля во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы.

6 февраля утром на автодороге «Тихвин — Новая Ладога» в Ленинградской области микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем IVECO. В результате аварии погибли девять человек.

31 января на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области водитель рейсового автобуса, который ехал из Саратова в Ростов, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

12 января в Тамбовской области на 81 километре автодороги «Тамбов-Пенза» при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2108 с грузовым автомобилем «ГАЗель» погибли один ребенок и четверо взрослых, еще трое пострадали.

11 января на 111 километре трасы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» водитель автомобиля Toyota Opa выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream . В результате ДТП погибли шесть человек, четыре человека пострадали.

8 января вечером на 177-м километре трассы «Кузбасс — Алтай» водитель Kia Ceed уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли пять человек.

6 января на 212-м километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в Починковском районе столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и бензовоз MAN. В результате ДТП погибли пять человек — водитель легкового автомобиля и находившиеся в нем четыре пассажира.

6 января на 182-м километре дороги «Архангельск — Каргополь — Вытегра» в Плесецком районе Архангельской области водитель Mitsubishi ASX не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043. Водитель и три пассажира отечественного авто погибли на месте, также скончалась пассажирка иномарки.

3 января в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа на 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» произошло столкновение легковых автомобилей Mazda 6 Renault Duster . Жертвами ДТП стали десять человек, среди них четверо детей.

2017

29 декабря в Алейском районе Алтайского края на 140-м километре автодороги «Барнаул-Рубцовск» произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Carina Renault Fluence . В результате погибли пять человек, в том числе ребенок.

8 декабря вечером на федеральной автомобильной дороге «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях столкнулись микроавтобус УАЗ , следовавший из Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района, и встречный "КамАЗ" . После столкновения машины загорелись. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, еще трое пострадали.

16 ноября на 64-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск» произошло столкновение микроавтобуса и лесовоза. В результате крупной аварии погибли 15 человек — водитель и пассажиры автобуса, в том числе ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы.

15 ноября на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

В ночь на 22 октября в Челябинской области на 28-м километре автодороги «Долгодеревенское — Кыштым» Аргаяшского района столкнулись автомобили Kia Ceed и ВАЗ-21074. В результате ДТП погибли пять человек.

6 октября на третьем километре автодороги «Обход города Коломны» в связи со сложными погодными условиями рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту «Москва — Озеры», съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 24 человека.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров из них — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

В ночь на 26 сентября на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Кубани экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате ДТП шесть человек погибли, 18 были госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа.

22 сентября вечером у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа под Калининградом водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение с микроавтобусом, который следовал из Калининграда в Гусев. Погибли семь человек, девять были госпитализированы.

25 августа в Краснодарском крае автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из них были госпитализированы.

2 августа в Бабаюртовском районе на севере Дагестана в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли ребенок и четверо взрослых.

1 августа в Шилкинском районе Забайкальского края ГАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП погиб водитель ГАЗа и четыре пассажира микроавтобуса.

30 июля в Нижегородской области, на автодороге «Нижний Новгород — Касимов», водитель ВАЗ-2115 при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda , который задел Renault Duster. Водитель и четыре пассажира ВАЗ-2115 погибли.

30 июля на Кубани, на автодороге «Темрюк — Краснодар — Кропоткин», водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes. Пять человек погибли, один был доставлен в больницу.

17 июля в Советском районе Ставропольского края произошло ДТП с участием автобуса Neoplan и легкового автомобиля ВАЗ-2110. Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск, после чего машины опрокинулись в кювет. Два человека погибли, еще 27 пострадали, из них 22 были госпитализированы.

2 июля в Омской области, на участке Западного обхода Омска Федоровка — Александровка, водитель автомобиля ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате столкновения пять человек погибли.

2 июля в Ставрополье на автодороге «Новоалександровск — станица Расшеватская» водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в дерево, от удара автомобиль отбросило, и он столкнулся с ВАЗ-2104, который стоял на обочине. Водитель Nissan и четверо его пассажиров погибли.

2 июля в Татарстане, в девяти километрах от города Заинска, автобус Neoplan, ехавший по маршруту Самара — Ижевск, столкнулся с грузовиком MAN, который был на буксире у КАМАЗа. В результате столкновения автобус, в котором было 29 человек, опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали.

1 июля в Костроме, около путепровода на выезде из поселка Черноречье, столкнулись четыре транспортных средства: автобус ПАЗ, два Renault и автомобиль ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадали 30 человек.

30 июня в Майнском районе Ульяновской области столкнулись ВАЗ-21099 и Lada Priora. Погибли оба водителя и трое пассажиров. Еще трое пассажиров, в том числе 15-летняя девочка, были госпитализированы.

28 июня в Карабудахкентском районе Дагестана в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, трое пострадавших были доставлены в больницу.

12 июня в Чернском районе Тульской области, на 279-м километре федеральной дороги М-2 «Крым», столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали семь человек, пять из них погибли, в том числе ребенок.

12 июня в Томской области, на 261-м километре трассы Томск — Колпашево, опрокинулся рейсовый автобус. Погиб ребенок, пострадали 24 человека.

11 июня в Забайкальском крае, на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал», съехал в кювет и опрокинулся автобус, перевозивший паломников из села Красный Чикой в Читу. В автобусе был 51 человек. 14 человек погибли, 35 пострадали.

5 июня на трассе под Красноярском столкнулись и загорелись два легковых автомобиля. Погибли пять человек.

3 июня в Рязанской области, на 195-м километре трассы Москва-Астрахань, столкнулись легковые автомобили Lada Largus Chevrolet Cruze и автобус Setra «Элиста-Москва». Водитель и один пассажир Lada Largus погибли на месте аварии, 22 пассажира, среди которых шесть несовершеннолетних, получили травмы. В больницу были доставлены 15 человек, в том числе семь детей.

27 мая на трассе под Барнаулом водитель Honda Stream не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110. В результате ДТП скончались пять человек: водитель и пассажиры Honda Stream, а также пассажир ГАЗ-3110.

25 мая на федеральной автотрассе М10 в Новгородской области столкнулись грузовик и минивэн. Погибли шесть граждан Украины.

1 мая в Татарстане, на 38-м километре автодороги Р-241 «Казань — Ульяновск», столкнулись три легковых автомобиля: Ford , Priora и кроссовер Peugeot . В результате ДТП пять человек, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали.

29 апреля на 24-м километре автодороги Липецк-Усмань столкнулись Nissan и ВАЗ-2107. Погибли пять человек, еще двое, в том числе ребенок, были госпитализированы.

17 апреля на автодороге Кослан-Усогорск в Удорском районе Коми водитель грузового «Урала» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водитель автобуса погиб. Пострадали 40 человек, 20 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы, еще 19 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

11 апреля на 27-м километре трассы Орел — Брянск Орловской области водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП пять человек погибли, еще один пострадал.

5 апреля под Рязанью, на 215-м километре дороги М-6 «Каспий», столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, следовавший из Москвы в Элисту. По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель фуры пошел на обгон или уснул за рулем. Два человека погибли, 31 пострадал.

13 марта на 169-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры», между деревнями Дертники и Кулаково в Ростовском районе Ярославской области произошло крупное ДТП. Водитель автомашины Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной Daimler-Benz. В результате ДТП погибли пять человек, включая ребенка.

27 февраля на 168-м километре федеральной трассы «Иртыш» водитель Nissan Almera , двигавшийся в сторону города Кургана, при обгоне столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот», который от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым DAF. В результате аварии пять человек погибли, в том числе двухлетний ребенок и 16-летняя девушка, один был госпитализирован, — все они находились в автомобиле «УАЗ Патриот».

20 февраля в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera. В результате погибли шесть человек — водитель Nissan Almera, водитель Kia и четверо пассажиров (четверо граждан Узбекистана и один — Таджикистана).

1 февраля на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино в Новой Москве столкнулись «УАЗ» и Toyota, в результате чего отечественный автомобиль загорелся, внутри которого люди оказались заблокированы. Погибли девять человек, трое пострадали.

В ночь на 15 января на автодороге «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области 32-летний водитель грузовика Volvo, ехавшего из Пензы, выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн. В результате крупного ДТП погибли семь человек — граждане стран СНГ.

11 января на 203-м километре автодороге «Южно-Сахалинск — Оха» автомобиль Hyundai Mighty столкнулся с попутно движущимся впереди него автомобилем Toyota, который ехал в темноте с неисправными задними световыми приборами. От удара автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Скорой помощи». Автомобиль «Скорой помощи» выбросило на левую обочину, где он загорелся. В результате аварии погибли водители грузовика и скорой помощи, а также трое пассажиров скорой. Пострадала медсестра и водитель второго грузовика.

10 января около селения Джалган Дербентского района Дагестана столкнулись два легковых автомобиля. В результате пять человек, в том числе двое детей, погибли на месте, еще один человек скончался от полученных ранений в больнице.