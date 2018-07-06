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На северо-востоке Москвы женщина ударила собаку электрошокером
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На северо-востоке Москвы женщина ударила собаку электрошокером 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
На северо-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после получения сообщения о том, что женщина в районе Лианозово ударила электрошокером собаку пенсионерки, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Абрамцевской 5 июля группа нетрезвых людей пристала к женщине, гулявшей с собакой, и ударила шокером ее питомца.
"Оперативники опросили 57-летнюю москвичку, которая пояснила, что незнакомая женщина ударила шокером ее собаку. Сама заявительница каких-либо телесных повреждений не получила", — сказал источник.
Он не стал уточнять, в каком состоянии находится животное. Отмечается, что сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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