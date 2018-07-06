На северо-востоке Москвы женщина ударила собаку электрошокером

Как рассказал источник, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Абрамцевской 5 июля группа нетрезвых людей пристала к женщине, гулявшей с собакой, и ударила шокером ее питомца.

"Оперативники опросили 57-летнюю москвичку, которая пояснила, что незнакомая женщина ударила шокером ее собаку. Сама заявительница каких-либо телесных повреждений не получила", — сказал источник.

Он не стал уточнять, в каком состоянии находится животное. Отмечается, что сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.