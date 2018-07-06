В Москве легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

В Отрадном легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Бестужевых.

"В районе д. 21 по ул. Бестужевых произошло ДТП легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадал один человек. Произошел разлив горюче-смазочных материалов из мотоцикла", — сказал источник.

На месте аварии работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате крупного ДТП на Новом Симферопольском шоссе пострадали пять человек, двое из них были эвакуированы с места ДТП вертолетом.