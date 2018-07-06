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В Москве легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
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В Москве легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом 

Газета.Ru 6 июля 2018
В Отрадном легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Бестужевых.
"В районе д. 21 по ул. Бестужевых произошло ДТП легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадал один человек. Произошел разлив горюче-смазочных материалов из мотоцикла", — сказал источник.
На месте аварии работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в результате крупного ДТП на Новом Симферопольском шоссе пострадали пять человек, двое из них были эвакуированы с места ДТП вертолетом.
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