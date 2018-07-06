Машина ДПС перевернулась на юго‐востоке Москвы

После столкновения машина ДПС перевернулась на крышу. В результате пострадал мужчина, которого задержали и увезли в отделение полиции.

Кто стал виновником столкновения пока неизвестно, камера на этом отрезке дороги «смотрит» в другую сторону. Очевидцы, выложившие снимки в соцсети «ВКонтакте», решили, что виноват тот, кто выезжал с улицы Ташкентской на Рязанский проспект. По словам пользователей, на месте, аварии «светофор расположен так, что многие его не замечают».

Активисты московских проектов «ДТП‐Бот» и «За безопасный переход» создали городскую онлайн‐карту дорожно‐транспортных происшествий. По их словам, она является самой детальной и функциональной в России.