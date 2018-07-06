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Машина ДПС перевернулась на юго‐востоке Москвы
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Машина ДПС перевернулась на юго‐востоке Москвы 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Вечером 6 июля на Рязанском проспекте произошло ДТП с участием машины ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО марки «Форд» и автомобилем Lada.
После столкновения машина ДПС перевернулась на крышу. В результате пострадал мужчина, которого задержали и увезли в отделение полиции.
Кто стал виновником столкновения пока неизвестно, камера на этом отрезке дороги «смотрит» в другую сторону. Очевидцы, выложившие снимки в соцсети «ВКонтакте», решили, что виноват тот, кто выезжал с улицы Ташкентской на Рязанский проспект. По словам пользователей, на месте, аварии «светофор расположен так, что многие его не замечают».
Активисты московских проектов «ДТП‐Бот» и «За безопасный переход» создали городскую онлайн‐карту дорожно‐транспортных происшествий. По их словам, она является самой детальной и функциональной в России.
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