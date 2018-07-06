9 человек погибли в ДТП на Кубани. 

В том числе 1 ребенок.
В результате столкновения 2 легковых автомобилей возле населенного пункта Гливенко Белореченского района Краснодарского края 9 человек, включая несовершеннолетнего ребенка, погибли и еще 1 девушка получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.
ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский. Водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора Универсал», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия уточняются. Наряд патрульной службы регулирует движение транспорта.