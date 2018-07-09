Человек пострадал в Москве в результате ДТП с участием мотоцикла

На улице Красного Маяка в столичном районе Чертаново Центральное один человек пострадал после падения с мотоцикла водителя и его пассажира, передает НСН. На месте аварии работают сотрудники ДПС и «скорой помощи».