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В МВД уточнили число погибших в ДТП на Кубани
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В МВД уточнили число погибших в ДТП на Кубани 

RT на русском 6 июля 2018
В Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей, по уточнённым данным, погибли девять человек, включая одного ребенка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский возле населённого пункта Гливенко.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора Универсал». В результате ДТП погибли 9 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок», — сообщили в полиции.
В МВД добавили, что в ДТП выжила девушка, с травмами она была доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что в ДТП вблизи населённого пункта Гливенко погибло восемь человек.
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