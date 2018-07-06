В МВД уточнили число погибших в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей, по уточнённым данным, погибли девять человек, включая одного ребенка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский возле населённого пункта Гливенко.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем « Лада Приора Универсал». В результате ДТП погибли 9 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок», — сообщили в полиции.

В МВД добавили, что в ДТП выжила девушка, с травмами она была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что в ДТП вблизи населённого пункта Гливенко погибло восемь человек.