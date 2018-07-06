В МВД уточнили число погибших в ДТП на Кубани 

В Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей, по уточнённым данным, погибли девять человек, включая одного ребенка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский возле населённого пункта Гливенко.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора Универсал». В результате ДТП погибли 9 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок», — сообщили в полиции.
В МВД добавили, что в ДТП выжила девушка, с травмами она была доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что в ДТП вблизи населённого пункта Гливенко погибло восемь человек.