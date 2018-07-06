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Человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла на юге столицы
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Человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла на юге столицы 

Москва24 6 июля 2018
Фото: Москва24
«На улице Красного Маяка произошло ДТП — падение мотоциклиста с пассажиром», — цитирует собеседника Агентство «Москва». По данным источника, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
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