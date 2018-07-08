Полиция арестовала водителя грузовика, врезавшегося в автобус в Канаде

Канадская полиция арестовала водителя грузовика, врезавшегося в автобус хоккейной команды молодежной лиги Humboldt Broncos. В результате ДТП погибли 16 человек, пострадали 13, сообщает телеканал «360».

Водителем является 29-летний выходец из Индии Джаскират Сидху, который предстанет перед судом на следующей неделе. Максимальное наказание за такого рода преступления составляет 14 лет тюремного заключения.

"Мы просмотрели каждый аспект столкновения, включая скорость транспортных средств… Есть ряд элементов, которые дают основания для обвинения в опасном вождении", — заявил представитель полиции Дерек Уильямс

В апреле в результате столкновения погибли десять игроков команды Humboldt Broncos и шесть сопровождавших их человек. Водитель грузовика не пострадал.