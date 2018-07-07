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В Канаде арестовали убившего 14 хокеистов водителя
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В Канаде арестовали убившего 14 хокеистов водителя 

Российская Газета 7 июля 2018
Фото: Главный региональный
Полиция Канады взяла под стражу виновника ДТП, в котором погибли 16 хоккеистов.
Авария произошла 6 апреля в 30 километрах к северу от города Тисдейл. На перекрестке двух дорог многотонная фура протаранила автобус с командой «Гумбольт Бронкос». В результате страшного дорожно-транспортного происшествия погибли 16 человек, еще 13 пострадали.
Как сообщает ТАСС, 29-летнему Джаскирату Сидху, который находился за рулем грузовика, предъявлены 29 обвинений. На следующей неделе мужчина предстанет перед судом.
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