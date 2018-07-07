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Суд вынес приговор водителю‐гонщику, лишившему жизни пять человек на Сахалине
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Суд вынес приговор водителю‐гонщику, лишившему жизни пять человек на Сахалине 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Макаровский районный суд признал виновным жителя Южно-Сахалинска по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц и причинение тяжкого вреда здоровью одному человеку» УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет в колонии-поселении. Об этом сообщил сайт прокуратуры Сахалинской области.
11 января 2017 года на 202 километре автодороги «Южно-Сахалинск — Оха» водитель автомобиля-рефрижератора превысил скорость в темное время суток и протаранил грузовой автомобиль, который после столкновения выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с машиной скорой помощи.
В результате преступной небрежности водителя грузового рефрижератора погибли четверо людей в сгоревшем автомобиле скорой помощи и водитель грузового автомобиля, один медик получил тяжелые травмы.
Кроме пяти лет заключения, суд лишил осужденного права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
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