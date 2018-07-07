Ещё
Канадская полиция арестовала водителя грузовика, который врезался в автобус хоккейной команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадская полиция арестовала водителя грузовика, который врезался в автобус хоккейной команды 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полиция арестовала водителя грузовика, который врезался в автобус хоккейной команды «Гумбольт Бронкос», сообщает информагентство Nation News.
Согласно сообщению, задержан 29-летний выходец из Индии Джаскират Сидху. Ему предъявлены обвинения в причинении смерти 16 человек. Также в результате его опасного вождения пострадали еще 13 человек.
По словам представителя полиции Дерека Уильямса, учитывая скорость транспортного средства на момент столкновения с автобусом, имеются основания для обвинения в опасном вождении.
Суд состоится на следующей неделе. Водителю грузовика грозит до 14 лет лишения свободы.
Напомним, в апреле этого года в канадской провинции Саскачеван грузовик врезался в автобус, в котором находились игроки хоккейной команды «Гумбольт Бронкос». В результате аварии десять игроков погибли на месте. Также погибли тренер, водитель автобуса, два журналиста, врач и ассистент тренера.
13 человек были госпитализированы, один из них лишился возможности двигаться.
Газета.Ru: последние новости
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус В ДТП под Орлом попал автобус с украинскими номерами, есть погибшие В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три иномарки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение