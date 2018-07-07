Канадская полиция арестовала водителя грузовика, который врезался в автобус хоккейной команды

Полиция арестовала водителя грузовика, который врезался в автобус хоккейной команды «Гумбольт Бронкос», сообщает информагентство Nation News.

Согласно сообщению, задержан 29-летний выходец из Индии Джаскират Сидху. Ему предъявлены обвинения в причинении смерти 16 человек. Также в результате его опасного вождения пострадали еще 13 человек.

По словам представителя полиции Дерека Уильямса, учитывая скорость транспортного средства на момент столкновения с автобусом, имеются основания для обвинения в опасном вождении.

Суд состоится на следующей неделе. Водителю грузовика грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле этого года в канадской провинции Саскачеван грузовик врезался в автобус, в котором находились игроки хоккейной команды «Гумбольт Бронкос». В результате аварии десять игроков погибли на месте. Также погибли тренер, водитель автобуса, два журналиста, врач и ассистент тренера.

13 человек были госпитализированы, один из них лишился возможности двигаться.