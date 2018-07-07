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«Снесло вниз, перевернулись падая»: в Свердловской области Nissan влетел в озеро на полном ходу
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«Снесло вниз, перевернулись падая»: в Свердловской области Nissan влетел в озеро на полном ходу 

e1.ru 7 июля 2018
Фото: e1.ru
Вчера вечером в поселке Атиг Nissan улетел в озеро. Падая, машина перевернулась. В ней было несколько парней, которые до этого купались в озере. Им помог выбраться из машины местный житель
— Сидим, рыбачим, и на полном ходу влетает в озеро Nissan, — рассказал очевидец события. — Компания парней купались, потом поехали, и их снесло вниз. Перевернулись падая — забуксовали наверно. За трезвость — пьяность не ручаюсь, но, наверно, веселые были.
Через какое-то время к машине подошел местный житель и помог парням выбраться из нее. А сам Nissan из озера вытащил трактор.
— Друзья приехали, трактор вызвали, — сообщил читатель Е1.RU.
Через какое-то время машина задымилась, но поехала.
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