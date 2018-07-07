Авария в штате Делавэр унесла жизни пяти человек

В Делавере произошла жуткая авария, жертвами которой стали пять человек. Четверо из них дети, сообщает «Инфореактор».

В американском штате Делэвэр произошло дорожно-транспортное происшествие. По уточненной информации инцидент случился на трассе N1 города Таунсенд. Семья из шести человек двигалась из Нью-Джерси на микроавтобусе. По неустановленным причинам водитель автомобиля выехали на встречную полосу дороги, столкнувшись со строительной машиной и грузовиком.

В результате пять человек, передвигавшихся в микроавтобусе погибли, при этом четверо из них дети. Единственный выживший, как и трое, находившихся в грузовике людей, госпитализированы в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Причины аварии, повлекшей за собой смерть пяти человек, предстоит выяснять сотрудникам полиции.