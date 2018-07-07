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Полицейские рассказали о безопасных дорогах детям, одноклассник которых погиб в ДТП на мопеде
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Полицейские рассказали о безопасных дорогах детям, одноклассник которых погиб в ДТП на мопеде 

ngs.ru 7 июля 2018
Фото: ngs.ru
Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасные дороги детям» в селе Шагалово Коченёвского района, где в июне прошлого шестиклассник выехал с поля на мопеде и погиб после ДТП с минивэном.
«Участники акции беседовали и вручали листовки водителям, напоминая о необходимости повышенного внимания и осторожности в местах возможного появления детей, которые летом чаще бывают на улице», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В акции приняли участие дети — они вместе с полицейскими напомнили водителям о правилах дорожного движения, акцентировав внимание на детской безопасности на дорогах летом.
В апреле сотрудники Госавтоинспекции дарили цветы и сладости новосибирским женщинам-водителям на площади Ленина.
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