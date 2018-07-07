Полицейские рассказали о безопасных дорогах детям, одноклассник которых погиб в ДТП на мопеде

Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасные дороги детям» в селе Шагалово Коченёвского района, где в июне прошлого шестиклассник выехал с поля на мопеде и погиб после ДТП с минивэном.

«Участники акции беседовали и вручали листовки водителям, напоминая о необходимости повышенного внимания и осторожности в местах возможного появления детей, которые летом чаще бывают на улице», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В акции приняли участие дети — они вместе с полицейскими напомнили водителям о правилах дорожного движения, акцентировав внимание на детской безопасности на дорогах летом.

В апреле сотрудники Госавтоинспекции дарили цветы и сладости новосибирским женщинам-водителям на площади Ленина.