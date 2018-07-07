Жуткая авария с двумя погибшими под Челябинском попала на видео

На трассе М-5 «Урал» под Челябинском столкнулись Газель и два большегрузных автомобиля, которые перевозили овощи. По словам очевидцев, погибли два человека. Водители из проезжавших мимо машин пытались помочь пострадавшим, но не смогли. Автомобили практически мгновенно вспыхнули, сообщает портал Регион-74 | Челябинск.

По неподтвержденной информации, одному из водителей стало плохо, он не справился с управлением и спровоцировал аварию. Однако истинные причины ДТП еще предстоит выяснить. Сейчас в районе аварии образовалась многокилометровая пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что восемь взрослых и ребенок погибли в ДТП в Краснодарском крае.