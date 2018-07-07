Ещё
Жуткая авария с двумя погибшими под Челябинском попала на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жуткая авария с двумя погибшими под Челябинском попала на видео 

Пятый канал 7 июля 2018
Фото: Пятый канал
На трассе М-5 «Урал» под Челябинском столкнулись Газель и два большегрузных автомобиля, которые перевозили овощи. По словам очевидцев, погибли два человека. Водители из проезжавших мимо машин пытались помочь пострадавшим, но не смогли. Автомобили практически мгновенно вспыхнули, сообщает портал Регион-74 | Челябинск.
По неподтвержденной информации, одному из водителей стало плохо, он не справился с управлением и спровоцировал аварию. Однако истинные причины ДТП еще предстоит выяснить. Сейчас в районе аварии образовалась многокилометровая пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что восемь взрослых и ребенок погибли в ДТП в Краснодарском крае.
Пятый канал: последние новости
Пассажирский автобус попал в ДТП на МКАД — кадры с места Видео: В Вологде перевернулась скорая, которая везла малыша, выпавшего с 6 этажа Видео жуткого ДТП: В Петербурге маршрутка въехала в припаркованную фуру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение