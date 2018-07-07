Челябинских водителей прогонят через «Тоннель»

Челябинских водителей ожидает очередное прохождение «Тоннеля».

Так в ГИБДД города называют профилактическое мероприятие, когда на участках с плотным дорожным движением останавливают машины и просят дыхнуть в «трубочку». Кроме проверки на алкоголь, автоинспекторы выявляют водителей без прав и нарушения при перевозке детей.

«Мероприятие «Тоннель» проводится на постоянной основе. Его цель — выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Таких как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения. Так же акцент делается на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров», — объяснил начальник отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

О начале очередного мероприятия в Госавтоинспекции не сообщили. Однако для челябинских водителей «Тоннель» часто становится неприятным сюрпризом, особенно ив утренний час пик, когда они едут на работу. Поэтому автовладельцам следует быть постоянно готовым к таким неожиданностям.