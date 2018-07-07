На трассе Орёл-Нарышкино авто вылетело в кювет

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Урицком районе накануне, 6 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.

Сообщение об аварии на 14 км автотрассы Орёл-Нарышкино поступило на пульт дежурного в 17.16. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. На месте ДТП работали силы и средства Урицкого местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе. Машина получила механические повреждения. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.