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На трассе Орёл-Нарышкино авто вылетело в кювет
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На трассе Орёл-Нарышкино авто вылетело в кювет 

РИА 57 7 июля 2018
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Урицком районе накануне, 6 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение об аварии на 14 км автотрассы Орёл-Нарышкино поступило на пульт дежурного в 17.16. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. На месте ДТП работали силы и средства Урицкого местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе. Машина получила механические повреждения. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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