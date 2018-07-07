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Женщина на последнем месяце беременности погибла в ДТП в Магнитогорске
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Женщина на последнем месяце беременности погибла в ДТП в Магнитогорске 

АиФ 7 июля 2018
Фото: АиФ
В Магнитогорске (Челябинская область) в автомобильной аварии погибла беременная женщина.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла 6 июня в 17:12 на выезде из города у склада по улице Заготовительной. Здесь лоб в лоб столкнулись Škoda Octavia и Daewoo Nexia, за рулём которой находилась 30-летняя автомобилистка.
От удара корейскую машину смяло и выбросило на обочину. Водитель погибла на месте, а шофёр и пассажир второго автомобиля в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.
«Для ликвидации последствий ДТП был задействован пожарно-спасательный расчёт ГУ МЧС России по Челябинской области: четыре человека и одна единица техники». — сообщили в ведомстве.
Виновника аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. В момент ДТП в Магнитогорске шёл сильный дождь, который мог повлиять на состояние дорожного покрытия и условия видимости.
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