Женщина на последнем месяце беременности погибла в ДТП в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) в автомобильной аварии погибла беременная женщина.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла 6 июня в 17:12 на выезде из города у склада по улице Заготовительной. Здесь лоб в лоб столкнулись Škoda Octavia и Daewoo Nexia , за рулём которой находилась 30-летняя автомобилистка.

От удара корейскую машину смяло и выбросило на обочину. Водитель погибла на месте, а шофёр и пассажир второго автомобиля в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

«Для ликвидации последствий ДТП был задействован пожарно-спасательный расчёт ГУ МЧС России по Челябинской области: четыре человека и одна единица техники». — сообщили в ведомстве.