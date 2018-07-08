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Подследственные пострадали при опрокидывании автозака в овраг в Приморье
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Подследственные пострадали при опрокидывании автозака в овраг в Приморье 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
В дорожно‐транспортном происшествии с участием спецавтомобиля для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных пострадали пять человек. Два человека в результате автоаварии были госпитализированы. Об этом сообщил сайт newsbox24.tv.
Водитель автозака не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в овраг 7 июля на территории села Чугуевка в Приморском крае.
По словам источника в правоохранительных органах, вероятнее всего, спецавтомобиль перевозил не заключенных. На месте ДТП не было сотрудников краевого ГУ ФСИН. Предположительно, в автозаке перевозили арестованных подследственных.
«Раскачали да перевернули. Побег как в «Форсаже», — прокомментировали аварию пользователи социальной сети Instagram.
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