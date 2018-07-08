Подследственные пострадали при опрокидывании автозака в овраг в Приморье

В дорожно‐транспортном происшествии с участием спецавтомобиля для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных пострадали пять человек. Два человека в результате автоаварии были госпитализированы. Об этом сообщил сайт newsbox24.tv.

Водитель автозака не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в овраг 7 июля на территории села Чугуевка в Приморском крае.

По словам источника в правоохранительных органах , вероятнее всего, спецавтомобиль перевозил не заключенных. На месте ДТП не было сотрудников краевого ГУ ФСИН . Предположительно, в автозаке перевозили арестованных подследственных.

«Раскачали да перевернули. Побег как в «Форсаже», — прокомментировали аварию пользователи социальной сети Instagram.