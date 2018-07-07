Рейтинг марок на рынке автомобилей с пробегом в Северо-Кавказском ФО

Рейтинг марок на рынке автомобилей с пробегом в Северо-Кавказском ФО Перепродажи легковых автомобилей в Северо-Кавказском ФО выросли на 8,3% за первые пять месяцев 2018 года, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». За отчетный период в регионе было реализовано 143 570 б/у легковушек, а годом ранее — 132 620 авто.

Динамика прироста продаж в сегменте б/у иномарок оказалось выше, чем рост на рынке российских авто с пробегом. Иномарки выросли на 9% (продано 60 510 ед.), а сегмент российских машин — на 7,7% до 83 060 ед. Отметим, что основная часть перепродаж легковых машин на местном рынке пришлась на марку LADA

Именно LADA и занимает первое место на вторичном авторынке региона с результатом 76 733 перепроданных авто (+8%). Второе место у Toyota — 9625 авто (+3,4%), а третье — у Mercedes-Benz (6503 ед., +3.3%). В «пятерку» самых популярных брендов вторичного авторынка Северного Кавказа вошли Ford (5074 ед., +21%) и Hyundai (5007 шт., +28%). А «десятку» составили: BMW (3782 ед., +2,8%), Volkswagen (3700 шт., +12,7%), KIA (3039 ед., +29,4%), Chevrolet (2916 ед., +4,2%) и Nissan (2881 шт., +12%).

У покупателей автомобилей с пробегом в Северо-Кавказском ФО наибольшей популярностью пользуются седаны LADA 2170 Priora. За отчетные пять месяцев 2018 года здесь было продано 17 498 таких машин, что на 12,3% больше, чем годом ранее. В рейтинге моделей второе место у LADA 2114 — 8282 перепроданных машин (+5,3%), а третье — у LADA 2109 (6762 ед., -6.3%). Четвертую и пятую позицию в этом рейтинге занимают LADA 2190 Granta (6331 ед., +27,2%) и LADA 2107 (5734 авто, -5,4%).