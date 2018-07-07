Появилось видео ДТП с девятью погибшими на Кубани

В группе «Белореченск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео столкновения двух автомобилей под Краснодаром, в результате которого погибли девять человек.

На кадрах с регистратора видно, как один из автомобилей в повороте выезжает на встречную полосу, после чего происходит столкновение. Видео снималось из машины, которая двигалась позади автомобиля, выехавшего на встречную полосу.