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Появилось видео ДТП с девятью погибшими на Кубани
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Появилось видео ДТП с девятью погибшими на Кубани 

Газета.Ru 7 июля 2018
В группе «Белореченск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео столкновения двух автомобилей под Краснодаром, в результате которого погибли девять человек.
На кадрах с регистратора видно, как один из автомобилей в повороте выезжает на встречную полосу, после чего происходит столкновение. Видео снималось из машины, которая двигалась позади автомобиля, выехавшего на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковых автомобилей на Кубани погибли девять человек. Отмечалось, что среди погибших есть один ребенок. Также сообщалось об одном пострадавшем, его состояние не уточнялось. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
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