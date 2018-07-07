Автовладелец отсудил у «ВАЗа» 900 тысяч за ржавеющие пороги

Пензенский областной суд обязал компанию «АвтоВАЗ» возместить 927,6 тысяч рублей местному жителю, автомобиль которого начал ржаветь до истечения гарантийного срока.

Как сообщает газета «Известия», истец приобрел автомобиль « Lada Granta » в салоне одного из официальных дилеров в 2014 году. Заводская гарантия на эту модель составляла 3 года или 100 000 километров пробега.

Однако уже в 2016 году покупатель заметил, что на пороге его новой машина стала отслаиваться краска и появилась ржавчина. Мужчина обратился в автосалон, где ему устранили обнаруженный дефект.

Тем не менее ситуация повторилась меньше чем через год, после чего покупатель потребовал вернуть ему деньги за ржавеющий автомобиль. Дилер удовлетворить его требование отказался, тогда мужчина обратился в суд.

Теперь, после судебного разбирательства, «АвтоВАЗу» придется выплатить своему бывшему клиенту сумму, в 3,5 раза превышающую первоначальную стоимость автомобиля. Суд посчитал нужным взыскать с производителя не только стоимость самой машины (в 2014 году своему покупателю она обошлась в 274,4 тысяч рублей), но и разницу с текущей ценой этой модели, а также штраф и судебные расходы.

Попытку концерна обжаловать такое решение суд не удовлетворил, сообщает издание.

Как ранее писал «Ридус» , за первые шесть месяцев 2018 года «АвтоВАЗу» удалось реализовать 169 884 автомобиля, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Только в минувшем июне 9182 россиян остановили свой выбор на модели «Lada Granta».