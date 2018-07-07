Болховский суд отправил в колонию лихача, сбившего насмерть пешехода

Болховский районный суд Орловской области вынес приговор местному жителю, который 2 января 2018 года совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

Вечером 27-летний водитель двигался на ВАЗ-21120 по улице Ленина города Болхова. У зебры в районе дома №51 он не сбавил скорость, так как, по его словам, людей не видел. Однако на пути машины оказалась 78-летняя женщина. От удара ее бросило на капот и лобовое стекло. Женщину доставили в местную больницу, где через несколько часов после аварии она скончалась.

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года и четыре месяца в колонии-поселении. Осужденный должен выплатить семье пострадавших более 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Кроме того, водителя лишили прав на три года.