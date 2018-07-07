В Омской области произошла авария со смертельным исходом

Ранним утром на трассе в Тюкалинском районе грузовая «Газель» столкнулась с фурой. Очевидцы публикуют видео с места ДТП в соцсетях.

Они же сообщили, что живых в «Газели» нет, однако был ли там только водитель или ещё были пассажиры, не сообщается.