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В Омской области произошла авария со смертельным исходом
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В Омской области произошла авария со смертельным исходом 

АиФ-Омск 7 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
Ранним утром на трассе в Тюкалинском районе грузовая «Газель» столкнулась с фурой. Очевидцы публикуют видео с места ДТП в соцсетях.
Они же сообщили, что живых в «Газели» нет, однако был ли там только водитель или ещё были пассажиры, не сообщается.
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