В страшной аварии в Амурской области погиб водитель

В результате автомобильной аварии с двумя транспортными средствами в населенном пункте Тында, расположенном в Амурской области, погиб водитель одной из иномарок. О состоянии второго участника происшествия не сообщается, передает «НьюИнформ».

В районе Школьной и Депутатской улиц одно транспортное средство опрокинулось на бок, второй автомобиль отлетел на обочину. На месте ДТП работали сотрудники органов правопорядка и врачи скорой помощи. Случайные прохожие помогли перевернуть автомобиль на колеса.

Как отмечают местные жители посредством публикаций в социальных сетях, погибшего мужчину придавило собственной машиной. Как отмечают региональные информационные порталы, официальной информации по трагической автомобильной аварии в настоящее время не поступало.