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В страшной аварии в Амурской области погиб водитель
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В страшной аварии в Амурской области погиб водитель 

Газета.Ru 22 часа назад
В результате автомобильной аварии с двумя транспортными средствами в населенном пункте Тында, расположенном в Амурской области, погиб водитель одной из иномарок. О состоянии второго участника происшествия не сообщается, передает «НьюИнформ».
В районе Школьной и Депутатской улиц одно транспортное средство опрокинулось на бок, второй автомобиль отлетел на обочину. На месте ДТП работали сотрудники органов правопорядка и врачи скорой помощи. Случайные прохожие помогли перевернуть автомобиль на колеса.
Как отмечают местные жители посредством публикаций в социальных сетях, погибшего мужчину придавило собственной машиной. Как отмечают региональные информационные порталы, официальной информации по трагической автомобильной аварии в настоящее время не поступало.
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