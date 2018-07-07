Автоледи протаранила дом в Новороссийске

Владелица BMW X5 влетела в стену дома на проспекте Ленина в Новороссийске. Об этом сообщили в паблике «Новороссийск ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина перелетела через бордюр и врезалась в дом. Бампер ТС сильно пострадал.

По словам очевидцам, автолюбительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пользователи Сети отметили, что в нескольких метрах от ЧП шла девушка с ребенком.