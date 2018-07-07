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Автоледи протаранила дом в Новороссийске
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Автоледи протаранила дом в Новороссийске 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: ТАСС
Владелица BMW X5 влетела в стену дома на проспекте Ленина в Новороссийске. Об этом сообщили в паблике «Новороссийск ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».
Машина перелетела через бордюр и врезалась в дом. Бампер ТС сильно пострадал.
По словам очевидцам, автолюбительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Пользователи Сети отметили, что в нескольких метрах от ЧП шла девушка с ребенком.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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