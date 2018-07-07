Ограничения движения на ставропольских дорогах частично сняты

Ограничения движения на автодороге «Светлоград — Благодарный-Буденновск» в Ставропольском крае сняты частично, сообщает краевое УГИБДД

Движение с 100 по 115 километр автодороги организовано по одной полосе. Дорожная техника продолжает приводить в порядок проезжую часть после ливня, который затопил Ставрополье в пятницу.

На дороге дежурят наряды ДПС, водителей по-прежнему просят воздержаться от поездок в этом направлении.

Ранее, УГИБДД Ставропольского края ввело ограничение движения на участках дорог «Светлоград-Благодарный-Буденновск» (106 километр, Благодарненский район) и «Буденновск — Арзгир» (с 34 по 63 километр, Арзгирский район) в связи с подъёмом уровня воды на проезжей части до критических отметок. Ограничения были введены накануне вечером.