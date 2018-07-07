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Ограничения движения на ставропольских дорогах частично сняты
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Ограничения движения на ставропольских дорогах частично сняты 

АиФ Ставрополье 7 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Ограничения движения на автодороге «Светлоград — Благодарный-Буденновск» в Ставропольском крае сняты частично, сообщает краевое УГИБДД.
Движение с 100 по 115 километр автодороги организовано по одной полосе. Дорожная техника продолжает приводить в порядок проезжую часть после ливня, который затопил Ставрополье в пятницу.
На дороге дежурят наряды ДПС, водителей по-прежнему просят воздержаться от поездок в этом направлении.
Ранее, УГИБДД Ставропольского края ввело ограничение движения на участках дорог «Светлоград-Благодарный-Буденновск» (106 километр, Благодарненский район) и «Буденновск — Арзгир» (с 34 по 63 километр, Арзгирский район) в связи с подъёмом уровня воды на проезжей части до критических отметок. Ограничения были введены накануне вечером.
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