Молодой лось погиб под колесами автомобиля на трассе в Башкирии

Стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Башкирии и привело к гибели молодого лося, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, происшествие случилось на участке автомобильного шоссе под Уфой. Сообщается, что животное неожиданно выбежало из леса на трассу, где в этот момент было оживленное движение.

Водитель иномарки не успел затормозить, увидев лося, поэтому животное оказалось под колесами автомобиля. В результате мощного удара лось получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.