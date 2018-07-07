Осторожнее на дорогах: в Башкирии с начала года зафиксировали 14 ДТП с дикими животными

Около месяца назад лося сбили на подъезде к Уфе С начала года в республики зафиксировано 14 дорожных аварий с участием животных.

Чаще всего под колёса попадают лоси — десять случаев, и косули — четыре. Животные, которые перемещаются в местах обитания, выбегают на дорогу и не смотрят по сторонам.

Минприроды просят водителей быть внимательнее, выезжая за город, в особенности в сумерках и ночью.

— Проезжая лесные районы, и перед знаком «Дикие животные» необходимо сбавлять скорость. Если ДТП с животными происходит в районе действия знака, водителю придется не только возмещать ущерб, нанесенный животному миру, но и платить административный штраф — 80 тысяч рублей, — пояснили в природоохранном ведомстве.

С каждым годом количество таких аварий уменьшается, говорит статистика. Так, в 2015 несчастных случаев было 68, годом позже — уже 38. В прошлом году зафиксировано 22 ДТП с дикими зверями. Чаще всего столкновения происходят в Уфимском, Краснокамском, Кушнаренковском, Чишминском и Архангельском районах республики.