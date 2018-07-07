Ещё
Осторожнее на дорогах: в Башкирии с начала года зафиксировали 14 ДТП с дикими животными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Осторожнее на дорогах: в Башкирии с начала года зафиксировали 14 ДТП с дикими животными 

ufa1.ru 7 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Около месяца назад лося сбили на подъезде к Уфе  С начала года в республики зафиксировано 14 дорожных аварий с участием животных.
Чаще всего под колёса попадают лоси — десять случаев, и косули — четыре. Животные, которые перемещаются в местах обитания, выбегают на дорогу и не смотрят по сторонам.
В Минприроды просят водителей быть внимательнее, выезжая за город, в особенности в сумерках и ночью.
— Проезжая лесные районы, и перед знаком «Дикие животные» необходимо сбавлять скорость. Если ДТП с животными происходит в районе действия знака, водителю придется не только возмещать ущерб, нанесенный животному миру, но и платить административный штраф — 80 тысяч рублей, — пояснили в природоохранном ведомстве.
С каждым годом количество таких аварий уменьшается, говорит статистика. Так, в 2015 несчастных случаев было 68, годом позже — уже 38. В прошлом году зафиксировано 22 ДТП с дикими зверями. Чаще всего столкновения происходят в Уфимском, Краснокамском, Кушнаренковском, Чишминском и Архангельском районах республики.
ufa1.ru: последние новости
Угнал «Ауди» и разбил пять машин: непутевый уфимский угонщик не справился с управлением Не попасть домой: центр Уфы перекрыт почти полностью, в связи с приездом Сердюкова В северной части Уфы байкер-подросток сбил человека
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение