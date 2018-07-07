За ДТП годичной давности выборгский водитель получил 4 года тюрьмы и миллионных штраф

Выборгский городской суд приговорил водителя, виновного в смертельной аварии, к четырем годам тюрьмы и миллионному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 47 региона

Обвиняемый 24 июня 2017 года ехал по трассе Огоньки-Стрельцово-Толоконниково на иномарке Mercedes C-200. Не справившись с управлением, 39-летний водитель вылетел на обочину и сбил пешехода. Испугавшись ответственности, он скрылся с места ДТП. Пешеход скончался от полученных травм.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, совершившим нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подсудимый свою вину признал полностью. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы и выплате супруге потерпевшего 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.