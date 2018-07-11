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При атаке на департамент образования в Афганистане погибли 10 человек
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При атаке на департамент образования в Афганистане погибли 10 человек 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Reuters
Не менее 10 человек погибли при атаке боевиков на здание департамента образования в афганском городе Джелалабаде. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официального представителя губернатора провинции Атауллу Хогияни.
Представители властей заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Назвать количество нападавших они не смогли.
По данным очевидцев, во время атаки в заложниках оказались до 50 человек. Эту информацию власти также не смогли подтвердить.
Подчеркивается, что это третья по числу жертв атака в Джелалабаде за последние две недели. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако отмечается, что предыдущие атаки устроило "Исламское государство" ("ИГ").
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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