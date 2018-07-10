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В Афганистане более десяти человек погибли при атаке террориста
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В Афганистане более десяти человек погибли при атаке террориста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на медиков.
По данным телеканала, среди погибших были сотрудники главного управления национальной безопасности страны (NDS).
Ранее телеканал Tolo News сообщал о взрыве, прогремевшем в городе Джелалабаде рядом с заправочной станцией. По данным телеканала, в результате взрыва погибли два человека.
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