В Афганистане напавшие на здание департамента образования взяли заложников

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости . Вооруженные люди, совершившие нападение на здание департамента образования на востоке Афганистана, взяли в заложники несколько человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел утром в среду в административном центре провинции Нангархар городе Джелалабаде. По данным телеканала, в ходе столкновений погиб охранник. Источник в правительстве сообщил агентству Пажвак, что «нападавшие подожгли офис после того, как подорвали взрывчатку на входе».

Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию, на место было выслано подкрепление.

#Jalalabad Update — Officials claim a number of people have been taken hostage by gunmen inside the education department building. Reinforcements have been called in to assist, police confirm #Nanagarhar #Afghanistan pic.twitter.com/H8IJYRYlkg

— TOLOnews (@TOLOnews) 11 июля 2018 г.