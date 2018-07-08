В Афганистане подорвался на мине фургон с полицейскими

Двое полицейских погибли при взрыве мины на обочине дороги в провинции Лагман на востоке Афганистана. Еще один их коллега был ранен, передает ТАСС

По словам представителя губернатора провинции Сархади Завака, мина была заложена боевиками в окрестностях города Мехтарлам. Она сработала в тот момент, когда по дороге проезжал полицейский фургон.

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