Молодежь Зауралья вышла на улицы, требуя безопасное детство

Шадринские добровольцы присоединились к всероссийской акции «Безопасное детство». Акция проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с 1 июля по 31 августа в субъектах Российской Федерации с целью профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул.

В акции приняли участие молодёжное движение «Лидер», Курганское региональное отделение «Союз добровольцев России», комитет по молодёжной и сотрудники ГИБДД . Ребята провели небольшой флешмоб, для которого подготовили яркие плакаты и листовки с призывом к водителям соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, беречь себя и окружающих людей.

Участники флешмоба вооружились плакатом — «Внимание, водители! У школьников каникулы!», разместились на одном из участков улицы Свердлова города Шадринска, обращая внимание автомобилистов на то, что у школьников начались каникулы.

— Во время каникул у ребят появляется много свободного времени, многие ребята гуляют на улице и не всегда во дворах, — отметили участники акции. — А значит, на дорогах и во дворах водителям нужно быть предельно внимательными, неотступно соблюдать правила, следить за соблюдением скоростного режима и быть особо осторожными, проезжая мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, скверов и детских площадок.

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей автомобилей, а юные участники акции проводили небольшую беседу и вручали свои листовки-обращения. Большинство водителей улыбались в ответ, уверяя, что всегда пропускают пешеходов и обращают внимание на юных участников дорожного движения.

Дети не всегда осознают, что их действия могут привести к печальным последствиям. Они переходят проезжую часть в неустановленном месте, внезапно выходят из-за препятствия перед близко движущимся транспортом, неосторожно передвигаются на велосипеде. Также стоит отметить, что и некоторые взрослые пренебрегают не только безопасностью на дороге, но и здоровьем и жизнью своего ребёнка.

— На водителях лежит большая ответственность, ведь они управляют источником повышенной опасности, — отметила инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Елена Брюховских. — Они в ответе не только за себя и своих пассажиров, но и за людей, которые вокруг и также участвуют в дорожном движении. Также хотелось бы напомнить родителям, что дети обучаются движению по улице прежде всего на примере родителей, приобретая собственный опыт. Нужно рассказать ребёнку о правилах поведения на проезжей части и дворовой территории, показать знаки дорожного движения. Обратите пристальное внимание на то, где ваш ребёнок катается на велосипеде, не выезжает ли он на проезжую часть. Садясь в автомобиль, пристёгивайте его ремнями безопасности, в том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдет у ребёнка в постоянную привычку.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курганской области