Автоугонщик столкнулся с тремя автомобилями в Анапе 

Автоугонщик спровоцировал ДТП с участием четырех машин на улице Тургенева в Анапе. Об этом сообщил портал «За рулем. Кубань».
Авария произошла 6 июня.
По предварительным данным, виновник дорожно-транспортного происшествия — приезжий мужчина. Он ехал на угнанном Nissan на высокой скорости. Из-за этого водитель не справился с управлением.
Подозреваемый врезался в Ford. Отлетев от него, автолюбитель столкнулся с Lada Vesta. После он протаранил еще один легковой автомобиль. Hyundai водитель тащил несколько десятков метров.
Осознав содеянное, подозреваемый попытался скрыться с места преступления. Однако его задержали свидетели ЧП. Очевидцы передали мужчину сотрудникам правоохранительных органов. Те в свою очередь отправили водителя в больницу: он получил травмы. Несколько участников аварии также обратились за медицинской помощью.